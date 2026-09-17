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Регионы России

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Перекрыто движение из Ярославля в Москву из-за угрозы безопасности

Перекрыто движение из Ярославля в Москву из-за угрозы безопасности

На выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыто движение транспорта. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности на фоне угрозы, связанной с беспилотниками, сообщили в администрации региона.

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