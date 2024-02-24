Найти высокооплачиваемую работу россиянам старше 60 лет стало намного легче, — эксперт Алиса БронскаяСпециалисты отмечают, что сейчас возрастным работникам в России старше 60 лет стало значительно проще найти высокооплачиваемую должность.
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