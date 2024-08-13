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В новом учебном году в школах Новосибирска телефоны на уроках будут запрещены

В новом учебном году в школах Новосибирска телефоны на уроках будут запрещены

В сеньябре вступает в силу закон, запрещающий использование мобильных телефонов на уроках, даже в образовательных целях.

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