В Киеве дали воздушную тревогу уже после прилёта ракет, потому что Армия России сократила подлётное время (ВИДЕО)

В Киеве дали воздушную тревогу уже после прилёта ракет, потому что РФ сократила подлётное время, расположив пусковые установки около границы, заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
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