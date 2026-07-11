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Русская весна

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В Киеве дали воздушную тревогу уже после прилёта ракет, потому что Армия России сократила подлётное время (ВИДЕО)

В Киеве дали воздушную тревогу уже после прилёта ракет, потому что Армия России сократила подлётное время (ВИДЕО)

В Киеве дали воздушную тревогу уже после прилёта ракет, потому что РФ сократила подлётное время, расположив пусковые установки около границы, заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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