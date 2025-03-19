Политолог Дюррре: мэр Стамбула начал мешать Эрдогану, когда заговорил о выборах

В Турции начались массовые волнения. Причиной послужил арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого в республике считают сильнейшим оппозиционным конкурентом действующего президента Реджепа Таийпа Эрдогана.
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