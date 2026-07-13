Сотрудники уголовного розыска пресекли незаконную деятельность жителя Ставропольского края, администрировавшего сим-боксы

Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по городу Невинномысску совместно с коллегами из УФСБ России по Ставропольскому краю выявлен и задокументирован факт установки и предоставления услуг абонентского терминала пропуска трафика.
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