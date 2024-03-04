Хинштейн попросит Генпрокуратуру обжаловать мягкий приговор по делу о гибели ветерана СВО

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что направит в Генеральную прокуратуру РФ обращение с просьбой обжаловать явно неправосудный приговор бойцу смешанного стиля (MMA), причинившего смерть ветерану специальной военной операции (СВО).
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