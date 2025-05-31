Hyundai Palisade, Kia K5 и Kia Carnival — самые популярные машины с пробегом, импортируемые в Россию из Южной Кореи

﻿﻿По словам председателя Ассоциации автопрома России Сергея Челикова, за первые четыре месяца этого года в Россию из Южной Кореи было импортировано 22 855 подержанных легковых автомобилей, что на 84% больше, чем за аналогичный период прошлого года.