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dpa: Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, срок полномочий которого истекает 30 сентября 2023 года, не намерен продлевать свой мандат на новый срок.

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