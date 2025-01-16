Dragami подтвердили, что фоторежим и готический наряд появятся в Lollipop Chainsaw RePOP в начале февраляDragami Games подтвердила, что выпустит бесплатное обновление для Lollipop Chainsaw RePOP в начале февраля, которое добавит “Фоторежим” и “Готический наряд”.