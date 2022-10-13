Аналитик рассказал, почему Россия не вернется к «советскому» курсу рубля

Современная российская экономика строится на рыночных принципах, именно они диктуют правила в финансовой и экономической сфере, в отличие от экономики Советского Союза, поэтому возврата к «советским» способам регулирования курса валют не будет.
Современная российская экономика строится на рыночных принципах, именно они диктуют правила в финансовой и экономической сфере, в отличие от экономики Советского Союза, поэтому возврата к «советским» способам регулирования курса валют не будет.
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