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Чехов-центр открыл 96-й сезон «Воскресением» Толстого

Чехов-центр открыл 96-й сезон «Воскресением» Толстого

Сахалинский Чехов-центр открыл 96-й театральный сезон одной из главных премьер осени — спектаклем «Воскресение» по последнему роману Льва Толстого.

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