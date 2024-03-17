Дебил на ручном управлении - совсем с катушек съехал!

"Я продолжаю призывать всех в этом зале противостоять Владимиру Путину, он бандит". **** Байден сказал это без тени стыда по поводу того факта, что в предыдущие 5 месяцев он поставлял Нетаньяху массовое оружие, которое осуществило беспрецедентный геноцид в 21 веке, в результате которого было зверски убито 30 000 мирных жителей, 13 000 из которых были ДЕТЬМИ.