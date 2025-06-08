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Россия фиксирует заинтересованность США в ядерном соглашении с Ираном

Россия фиксирует заинтересованность США в ядерном соглашении с Ираном

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия отмечает усиление стремления США подписать ядерное соглашение с Ираном.

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