Сегодня день Иоанна Богослова

9 октября православная церковь чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а в народном календаре этот день известен как Иван Путник.
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