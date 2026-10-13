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МОСИНФОРМ

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Московский инвестиционно-промышленный форум откроют дискуссии о международном партнерстве

Московский инвестиционно-промышленный форум откроют дискуссии о международном партнерстве

Деловую программу Московского инвестиционно-промышленного форума (МИПФ) начнут с обсуждения международного сотрудничества, новых экспортных рынков и подготовки кадров для промышленности.

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