Сотрудники полиции Западного округа Москвы задержали соучастницу телефонных мошенников, обманувших жителей столицы на сумму более 8 млн рублей

Предварительно установлено, что на телефон 90-летней жительницы столицы позвонили неизвестные и под предлогом проверки на подлинность имеющихся у нее денежных средств убедили пенсионерку передать свои сбережения курьеру на улице Анохина.
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