Министерство транспорта готовит пакет изменений в закон о такси. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на выступление заместителя директора департамента автомобильного транспорта Минтранса Николай Чередниченко на Международной конференции «Такси — 2026».
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