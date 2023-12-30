Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП РФ в 2023 году до 3,5%

Минэкономразвития России улучшило свою оценку по росту ВВП страны в текущем году до 3,5%, рассказал глава ведомства Максим Решетников, комментируя опубликованные ранее уточненные данные Росстата по ВВП за 2021 и 2022 год.
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