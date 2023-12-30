Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 888 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Чехи просто плюнули нашим соплежуям в морду ! До коле вы страну позорить будете , что вы побираетесь в каких-то поган...Чехия отказалась ...
  • Наталья
    И чего мы ждем- расшаркиваемся??МИД РФ: к организ...
  • Михаил Новиков
    После сегодняшнего удара укропидорастов по Белгороду, Украина должна быть уничтожена как рассадник терроризма!!! Они ...Украина созвала э...

Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП РФ в 2023 году до 3,5%

Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП РФ в 2023 году до 3,5%

Минэкономразвития России улучшило свою оценку по росту ВВП страны в текущем году до 3,5%, рассказал глава ведомства Максим Решетников, комментируя опубликованные ранее уточненные данные Росстата по ВВП за 2021 и 2022 год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх