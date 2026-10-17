Почему одним литературным героям мы готовы сочувствовать, даже если они совершили серьёзную ошибку, а других быстро записываем в виноватые? Ответ может быть связан не только с самим поступком, но и с тем, как автор показывает переживания персонажа.
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