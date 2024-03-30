Американское издание: Впервые за несколько десятков лет армия США получит новое стрелковое оружие

На вооружение 101-го воздушно-десантного полка армии США в Форт-Кэмпбелле, штат Кентукки, вскоре поступит новое стрелковое оружие следующего поколения (NGSW), пишет американское онлайн-издание Task & Purpose.
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