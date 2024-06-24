🙏 Владимир Путин глубоко соболезнует пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь и нападении в Дагестане, заявил Дмитрий Песков.
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🙏 Владимир Путин глубоко соболезнует пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь и нападении в Дагестане, заявил Дмитрий Песков.