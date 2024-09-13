Выстроились в очередь на вступление: список кандидатов из желающих попасть в БРИКС Евгения КомароваВ текущем состоянии геополитической напряженности БРИКС, похоже, выглядит как перспективный альянс для все большего количества стран.
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