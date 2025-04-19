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Лучше мы к ним: зачем туристу ехать в Когалым

Лучше мы к ним: зачем туристу ехать в Когалым

Где за Уралом можно сходить в настоящий питерский Русский музей, посетить спектакль в московском Малом театре, посмотреть на обитателей океана, а потом поехать на оленье стойбище? В Когалыме! Очень маленький, но очень амбициозный город может предложить туристу на удивление разнообразный досуг.

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