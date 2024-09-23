Еврокомиссия не будет рассматривать возможность блокировки Telegram

Закон о цифровых услугах ЕС допускает возможность временной приостановки работы Telegram на территории союза, в случае если платформа будет представлять риски для безопасности стран-членов, однако такой сценарий маловероятен, заявил «Известиям» представитель Еврокомиссии Тома Ренье.