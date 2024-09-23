ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 976 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Сам иди на фронт!Министр обороны У...
  • Георгий Михалев
    СК ищет на кого спихнуть или реального отравителя. Крысы везде бегают, пельмени из магазина изъяты для анализа, никто...Крыс обнаружили н...
  • Eduard
    Байден решения и не принимает,ему Обама шепчетдВ США назвали ост...

Еврокомиссия не будет рассматривать возможность блокировки Telegram

Еврокомиссия не будет рассматривать возможность блокировки Telegram

Закон о цифровых услугах ЕС допускает возможность временной приостановки работы Telegram на территории союза, в случае если платформа будет представлять риски для безопасности стран-членов, однако такой сценарий маловероятен, заявил «Известиям» представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх