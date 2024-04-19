Врач Бузунов назвал витамины, дефицит которых может вызывать бессонницу

Например, недостаток магния влияет на качество сна Сомнолог Роман Бузунов в интервью «Радио Sputnik» рассказал, что нарушение сна может быть вызвано недостатком определенных витаминов и минеральных веществ в организме.
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