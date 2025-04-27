Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 095 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Леонтьев
    Скорее представительницы ЛГБТ, выполняющей роль мужика.🤗Унизительная репл...
  • Владимир Алтайцев
    Кто  будет отлавливать, тем паче, что он и не скрывается? Не мы  же  с вами. Власть  заигралась давно со свободой  сл...Как провокаторы-л...
  • Владимир Алтайцев
    А при чём  здесь  граждване  России? Мы  же  не можем  заткнуть  пасти подонкам, а при личном  контакте  с ними с мор...Как провокаторы-л...

Мужчина, убивший девять дачников под Тверью, обращался с необычной просьбой

Мужчина, убивший девять дачников под Тверью, обращался с необычной просьбой

Сергей Егоров, который в 2017 году убил 9 человек в дачном кооперативе поселка Редкино (Тверская область), просил для себя ещё одну психиатрическую экспертизу, что следует из судебных материалов, имеющихся у РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Дурачком решил прикинутся,думает подалеют,дадут оружиеюи домой отправят!
Ответить
13 час.
наверх