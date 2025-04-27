Мужчина, убивший девять дачников под Тверью, обращался с необычной просьбой

Сергей Егоров, который в 2017 году убил 9 человек в дачном кооперативе поселка Редкино (Тверская область), просил для себя ещё одну психиатрическую экспертизу, что следует из судебных материалов, имеющихся у РИА Новости.
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