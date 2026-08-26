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Царьград

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Адвокат обманула родителей погибшего участника СВО: она переписала на себя машину

Адвокат обманула родителей погибшего участника СВО: она переписала на себя машину

Адвокат обвиняется в мошенничестве с имуществом погибшего участника СВО.В Томске возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в отношении родителей погибшего участника специальной военной операции.

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