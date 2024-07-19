На брошенной ВСУ части Торецка нашли десятки тел мирных жителей

Тела мирных жителей обнаружили в подвалах домов на брошенной части городе Торецк.Десятки тел мирных жителей обнаружили в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части города Торецк – об этом сообщают силовые структуры ДНР.
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