В Армении пожаловались на равнодушие ОДКБ к ее защите

Глава МИД Армении Мирзоян: ОДКБ проявила равнодушие к защите суверенитета страны Ереван верил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) защитит его суверенитет и территориальную целостность, заявил в интервью финскому изданию Lännen Media глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
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