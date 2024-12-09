В Армении пожаловались на равнодушие ОДКБ к ее защите

Глава МИД Армении Мирзоян: ОДКБ проявила равнодушие к защите суверенитета страны Ереван верил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) защитит его суверенитет и территориальную целостность, заявил в интервью финскому изданию Lännen Media глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.