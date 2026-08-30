Губернатор Слюсарь: Прооперированного ребенка спас медбрат

В результате атаки беспилотного аппарата на Ростовскую область пострадали 11 человек, включая детей. Девочка в тяжелом состоянии прооперирована.
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