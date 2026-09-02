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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о реакции Радулова на крушение самолета «Локомотива»: «Как и все, он был в шоке, отчаянии, ничего не сказал – настолько был потрясен. Ни о каком продолжении игры «Салават» – «Атлант» не было речи»

Бывший президент КХЛ Александр Медведев рассказал о реакции хоккеистов лиги на новость о крушении самолета с игроками « Локомотива » на борту.

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