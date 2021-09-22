Переводные процедуры: новые штрафы за нарушение «антиотмывочного» закона отложили на полгода

ЦБ до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона, которые касаются отслеживания кредитными организациями операций в адрес НКО и всех денежных переводов из утвержденного властями списка стран.
ЦБ до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона, которые касаются отслеживания кредитными организациями операций в адрес НКО и всех денежных переводов из утвержденного властями списка стран.
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