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Переводные процедуры: новые штрафы за нарушение «антиотмывочного» закона отложили на полгода

Переводные процедуры: новые штрафы за нарушение «антиотмывочного» закона отложили на полгода

ЦБ до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона, которые касаются отслеживания кредитными организациями операций в адрес НКО и всех денежных переводов из утвержденного властями списка стран.

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