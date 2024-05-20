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Захарова ответила на слова премьера Эстонии об инструкторах НАТО на Украине

Захарова ответила на слова премьера Эстонии об инструкторах НАТО на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что военные инструкторы НАТО обучают бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны.

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