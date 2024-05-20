Захарова ответила на слова премьера Эстонии об инструкторах НАТО на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что военные инструкторы НАТО обучают бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии