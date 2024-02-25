«Дипроспан» при псориазе: отзывы врачей и больных, показания, инструкция по применению

Рассмотрим отзывы о «Дипроспан» при псориазе. Обычно при такой серьезной кожной болезни применяются не только наружные средства для устранения симптомов и уменьшения числа бляшек, но и системные препараты для внутреннего приема или инъекционного введения.
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