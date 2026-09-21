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В более чем 600 одноподъездных домах в 2026 году проходит замена лифтового оборудования

В более чем 600 одноподъездных домах в 2026 году проходит замена лифтового оборудования

В этом году в Москве обновляют лифтовое оборудование в 614 жилых домах с одним подъездом. Среди них есть типовые панельные здания и исторические дома, построенные по индивидуальным проектам.

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