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"Выброшу на обочину": США жестко осудили Японию за ее бесполезность

"Выброшу на обочину": США жестко осудили Японию за ее бесполезность

— журналист, специализирующийся на вопросах государственной безопасности, и автор книги "Цена зависимости: правда о военной интеграции США и Японии" Дональд Трамп дал волю чувствам и раскритиковал японо-американский альянс Американский президент ясно дал понять: Соединенные Штаты могут и отказаться защищать своих союзников.

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