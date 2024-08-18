Это было страшно, я потерял сознание: челябинский депутат рассказал о ДТП

Дмитрий Клеутин, устроивший жёсткую аварию в центре города, прокомментировал происшествие.Резонансное ДТП, случившееся на проспекте Ленина в Челябинске 15 августа, облетело заголовки множества южноуральских СМИ.
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