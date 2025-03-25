По вине пьяного водителя грузового DAF женщина погибла на калужской трассе

Водитель грузового автомобиля DAF, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь из Брянска по трассе М-3 «Украина» в Жиздринском районе, выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение с автомобилем HyundaiВ Калужской области по вине пьяного водителя грузового DAF погибла 39-летняя женщина.
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