В Бельгии заявили о начале «подготовки к войне» B последнее время почти все европейские страны охватило «военное безумие».
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В Бельгии заявили о начале «подготовки к войне» B последнее время почти все европейские страны охватило «военное безумие».
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