Матч "Мастерса" между Зверевым и Алькарасом прерывали из-за нашествия пчел

Матч 1/4 финала теннисного турнира категории "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе, в котором встречались представитель Германии Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас, прерывали из-за нашествия пчел.
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