Казахстанцы смогут менять удостоверения личности онлайн

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства заявил, что одна из самых востребованных государственных услуг – замена удостоверения личности, до конца апреля будет переведена в онлайн-формат, передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии