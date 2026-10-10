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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гилберт Аренас не стал бы бить женщин, даже если бы они напали на его жену: «Я знаменит»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас признался, что отказался бы вступать в драку с тремя женщинами, если бы те напали на его супругу Мелли Монако.

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