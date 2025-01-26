Двое подростков избили пенсионера во Владимирской области

Следователи завели уголовное дело о хулиганствеВ городе Гусь-Хрустальный Владимирской области 24 января двое подростков избили пожилого мужчину в торговом центре «Круиз», сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.
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