Грозы и до +32. Какую погоду ждать в Алтайском крае 31 июля

Прогнозируются дожди и туманы По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля в регионе ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами и порывистым ветром.
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