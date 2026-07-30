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Грозы и до +32. Какую погоду ждать в Алтайском крае 31 июля

Грозы и до +32. Какую погоду ждать в Алтайском крае 31 июля

Прогнозируются дожди и туманы По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля в регионе ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами и порывистым ветром.

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