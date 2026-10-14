Покупатели реже берут готовые блюда, но не переходят на более дешевые категории, а скорее сокращают частоту таких покупок В России средний вес порции готовой еды за год уменьшился на 10,3% и к сентябрю 2026 года достиг 266 граммов.
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