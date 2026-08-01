Семья вместо кубков: как Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей

Финальный матч чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке 19 июля собрал у экранов миллионы болельщиков. Многие надеялись увидеть на поле Криштиану Роналду, но сборная Португалии выбыла еще в 1/8 финала, уступив будущим чемпионам — испанцам.
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