Семья вместо кубков: как Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей

Финальный матч чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке 19 июля собрал у экранов миллионы болельщиков. Многие надеялись увидеть на поле Криштиану Роналду, но сборная Португалии выбыла еще в 1/8 финала, уступив будущим чемпионам — испанцам.