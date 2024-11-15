U-862 у берегов Австралии и Новой Зеландии. Последние месяцы подводной войны и капитуляция

Действия U-862 у побережья Новой Зеландии, январь 1945 г. Статья посвящена одному из малоизвестных эпизодов войны на море в ходе Второй мировой войны — боевому походу немецкой подводной лодки U-862 к берегам Австралии и Новой Зеландии.