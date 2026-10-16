New York Times: “In 2024, more than half of young men — 55 percent — supported Mr. Trump, according to an analysis of New York Times/Siena University polling, a dramatic departure from past elections when young Americans largely supported Democrats.
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