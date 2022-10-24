Uspei.com

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Хохложопое уебище опять открыло свой грязный рот в надежде, что успеет убежать. Не успеет.Глава офиса Зелен...
  • Ирина Евженко
    Что.разрешили?Президент ФРГ при...
  • Виктор Александрович Дробышев
    Дураки! Повестку с вызовом в свое время Шойгу С.К. посылали из Мариуполя? Он приходил - а вас нет! Допрыгаетесь - и г...СБУ объявила в ро...

ERR: в Эстонии число нуждающихся в социальном пособии растет из-за беженцев с Украины

ERR: в Эстонии число нуждающихся в социальном пособии растет из-за беженцев с Украины

В Эстонии стремительно растет число людей, нуждающихся в прожиточных пособиях, в связи с прибытием беженцев из Украины и повсеместным ростом цен, вызванным повышением цен на электроэнергию, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх