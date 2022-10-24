ERR: в Эстонии число нуждающихся в социальном пособии растет из-за беженцев с Украины

В Эстонии стремительно растет число людей, нуждающихся в прожиточных пособиях, в связи с прибытием беженцев из Украины и повсеместным ростом цен, вызванным повышением цен на электроэнергию, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.
В Эстонии стремительно растет число людей, нуждающихся в прожиточных пособиях, в связи с прибытием беженцев из Украины и повсеместным ростом цен, вызванным повышением цен на электроэнергию, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.
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